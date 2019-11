Rabat: mai più cani abbattuti, al via piano sterilizzazione Associazione veterinari vince battaglia sul randagismo

(ANSAmed) - RABAT, 21 NOV - I cani randagi non saranno più abbattuti, ma sterilizzati. Con una operazione pilota, partita in questi giorni dalla periferia di Rabat, il Marocco si appresta a dire addio ad una delle pratiche più controverse in fatto di prevenzione e salute. Un accordo da oltre 2 milioni di dihram (circa 200 mila euro), siglato tra ministero degli Interni, Ordine nazionale dei medici veterinari e dipartimento di Agricoltura e Salute, punta a limitare la proliferazione degli animali randagi con sterilizzazione e vaccinazione. L'accordo che di fatto aggira la legge sulla protezione dei cittadini dai pericoli che derivano dai cani randagi, arriva dopo una battaglia lunga anni, condotta in prima fila dall'Associazione dei veterinari per gli animali da compagnia.



