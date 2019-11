Algeria: media, nuova manifestazione nella capitale Proteste contro organizzazione presidenziali il 12 dicembre

(ANSAmed) - TUNISI, 22 NOV - Per la seconda notte consecutiva centinaia di algerini si sono riuniti davanti alla sede della Grande Poste, e in Place Audin per protestare contro la tenuta delle elezioni presidenziali il prossimo 12 dicembre. Lo rende noto il sito tsa-algerie precisando tuttavia che il numero dei manifestanti è stato inferiore rispetto a quello della serata precedente e che comunque la polizia ha proceduto ad alcuni fermi tra i protestatari. Altre manifestazioni sono state segnalate a Tizi Ozou, Sétif e Biskra. Mentre prosegue la campagna elettorale dei cinque candidati alla corsa presidenziale, il capo di Stato maggiore dell'esercito uomo forte del Paese dalle dimissioni forzate di Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Gad Salah, ha affermato che sono state adottate "tutte le misure idonee per la tenuta delle elezioni". (ANSAmed).