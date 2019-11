Associazione culturale Madrid premierà Gianni Vattimo Medaglia d'oro a filosofo torinese sarà consegnata il 25/11

(ANSAmed) - NAPOLI, 22 NOV - Il Círculo de Bellas Artes di Madrid, una delle associazioni culturali private più importanti di Spagna, conferirà la medaglia d'oro al filosofo italiano Gianni Vattimo. La cerimonia di consegna decisa dal presidente del Circolo Juan Miguel Hernández León si svolgerà nell'Aula Magna del Rettorato dell'universitá di Torino il 25 novembre. L'istituzione culturale iberica sottolinea come Vattimo sia il principale promotore del concetto di pensiero debole e una delle figure piú importanti del pensiero filosofico contemporaneo. Legato principalmente alla scuola ermeneutica, ci ha tramandato interpretazioni di Heiegger e Nietzche acute e di gran valore, presenti in alcuni dei suoi scritti, come 'Il soggetto e la maschera' o 'La fine della modernità'. Si distingue inoltre per la sua analisi del fenomeno religioso, per la sua audace intenzione di ripensare le possibilità del pensiero critico in un mondo globalizzato e, in generale, per aver interpretato con rigore alcune delle questioni più importanti del nostro tempo, incluso il compromesso filosofico e politico. (ANSAmed).