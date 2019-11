Caso Caruana, nuovamente arrestato imprenditore maltese Ieri sera era stato rilasciato su cauzione

(ANSAmed) - ROMA, 22 NOV - Per l'imprenditore maltese Yorgen Fenech, che era stato arrestato mercoledì e poi rilasciato ieri su cauzione nell'ambito delle indagini sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato nuovamente disposto l'arresto oggi dopo che lo stesso Fenech aveva accompagnato gli inquirenti in una perquisizione sul suo Yacht nella marina di Portomaso a St Julian, scrive il Times of Malta.



Il premier maltese Joseph Muscat aveva confermato che era stato deciso il rilascio su cauzione di Fenech ieri in quanto gli inquirenti avevano bisogno di più tempo per interrogarlo prima di avanzare le accuse, si legge sul giornale maltese. (ANSAmed).