Cisgiordania: vandalismi in villaggi, Anp accusa coloni

TEL AVIV - Alcuni episodi di vandalismo si sono verificati la scorsa notte contemporaneamente in alcuni villaggi cisgiordani vicini a Nablus e secondo Ghassan Daglas, un funzionario dell'Autorità nazionale palestinese, è probabile che siano da attribuirsi a coloni ultrà attivi nella zona. Le agenzie di stampa palestinesi Wafa e Maan precisano che nei villaggi di Beit Dajan, Qablan, Majdal e a-Dik diversi veicoli sono stati dati alle fiamme, mentre sui muri di alcune case sono state tracciate scritte in ebraico. "Si è trattato di un attacco organizzato", sostiene l'Anp. Una delle scritte denunciava la imposizione da parte dell' esercito di una 'zona militare chiusa' attorno all'avamposto ebraico Yitzhar, vicino a Nablus. Nelle ultime settimane i coloni di quell'avamposto si sono scontrati più volte con militari israeliani giunti per compiere arresti.