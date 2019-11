Turchia: Ankara, 'Pkk curdo indebolito, restano 500 ribelli' 'Dimezzati miliziani giunti da Iraq, nuovo capo Fehman Huseyin'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 22 NOV - La lotta della Turchia contro il Pkk curdo ha ridotto a poco più di 500 il numero di miliziani attivi dentro il suo territorio, dimezzando a circa 240 all'anno il numero di nuovi combattenti in grado di arrivare nel Paese dalle roccaforti dell'organizzazione nelle montagne del nord Iraq. Lo ha sostenuto il ministro dell'Interno di Ankara Suleyman Soylu, citato da Hurriyet, secondo cui i ribelli avrebbero perso gran parte della loro leadership in Turchia, nominando come nuovo responsabile nel Paese Fehman Huseyin, una figura che a suo dire non avrebbe grande conoscenza del contesto locale. Oltre che dalla Turchia, il Pkk è classificato come organizzazione terroristica da Usa e Ue. Ankara lamenta tuttavia l'assenza di controlli e sanzioni nei confronti di affiliati e sostenitori del gruppo all'estero. (ANSAmed).