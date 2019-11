Tunisia: diritti donne, 4 marce in tutto il Paese

(ANSAmed) - TUNISI, 25 NOV - Quarantasette organizzazioni a tutela dei diritti delle donne hanno annunciato un movimento nazionale per denunciare la violenza contro le donne tramite l'organizzazione di marce in quattro governatorati del Paese.



L'azione fa parte della campagna "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere" che si terrà dal 25 novembre al 10 dicembre. Le associazioni firmatarie hanno invitato tutte le organizzazioni nazionali, le associazioni giovanili, nonché le personalità nazionali e i partiti politici a unirsi a questo movimento per denunciare la violenza contro le donne ed esprimere la loro solidarietà alle vittime, affermando che lo stato è responsabile della protezione di donne e bambini.



La prima marcia si è tenuta oggi a Sfax, le altre si terranno il 26 novembre a Sousse, il 27 novembre a Kairouan e il 30 novembre sulla centrale Habib Bourguiba Avenue a Tunisi.



(ANSAmed).