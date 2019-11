Siria: 370 mila rifugiati tornati dalla Turchia In zone controllate da Ankara, 'forniamo tutti i servizi'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 NOV - Sono 370 mila i rifugiati siriani in Turchia tornati nel loro Paese e ora residenti in zone passate sotto il controllo di Ankara con le operazioni militari lanciate oltre confine dal 2016. Lo ha detto il vicepresidente turco Fuat Oktay, aggiornando le cifre rese note in passato. Nei giorni scorsi, alcune decine di profughi sono entrati per la prima volta anche nell'area a est del fiume Eufrate strappata ai curdi con l'offensiva del mese scorso.



"Stiamo fornendo tutti i servizi, specialmente negli ambiti di sicurezza, salute, educazione e accoglienza", tra cui "strade, acqua ed elettricità", ha spiegato Oktay durante una conferenza a Gaziantep, nel sud-est del Paese. La Turchia ospita attualmente 3,6 milioni di siriani con uno status formale di protezione temporanea.(ANSAmed).