Un carnevale di solidarietà per Venezia da Tunisi Evento dedicato a città lagunare a Tunisi il 13 dicembre

(ANSAmed) - TUNISI, 26 NOV - Iniziative di vicinanza e di solidarietà a Venezia arrivano anche dalla Tunisia, con una serie di eventi dedicati alla città lagunare promossi dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi e dalla nota catena alberghiera internazionale Mövenpick Hotels & Resorts. Una serata di promozione su iniziativa del Mövenpick Hotel du Lac Tunis, il 13 dicembre, evocherà il tema del Carnevale di Venezia per far rivivere agli ospiti tunisini la storia e la bellezza di una delle tradizioni più antiche e affascinanti dell'Italia. Al tempo stesso, come spiega l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, "l'obiettivo è quello di attirare l'attenzione anche in Tunisia sull'importanza di proteggere e di preservare il patrimonio artistico e culturale di una delle città più amate e visitate al mondo. Venezia è stata colpita da una terribile sciagura e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi ha risposto, dando ampia visibilità alle iniziative di solidarietà avviate dal Comune di Venezia e sostenute dalla Farnesina".(ANSAmed).