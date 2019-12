Libano: media, bloccata imbarcazione migranti in fuga

BEIRUT - Un'imbarcazione con circa 40 migranti, per lo più siriani, è stata bloccata nelle ultime ore a largo delle coste libanesi, secondo quanto riferito dai media di Beirut. La guardia costiera libanese ha fermato l'imbarcazione a bordo della quale viaggiavano 34 siriani e 5 libanesi. Lo scafista è stato arrestato.



In Libano dal 2011 si sono rifugiati più di un milione di profughi siriani. Il paese dei Cedri è inoltre da circa due mesi attraversato da una grave crisi socio-economica e politica. A ottobre, le autorità di Beirut avevano firmato con Cipro un memorandum di intesa perché si impedisca alle imbarcazioni non registrate provenienti dal Libano di attraccare nei porti ciprioti.