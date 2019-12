Siria: Ong, 136 uccisi in 3 giorni di battaglia a Idlib

BEIRUT - E' di 136 uccisi, di cui 22 civili, il bilancio di tre giorni di scontri armati e bombardamenti aerei nel nord-ovest della Siria, dove è ripresa intensa la campagna militare russa e governativa siriana contro la regione di Idlib fuori dal controllo di Damasco e sotto influenza turca. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui gli scontri sono in corso nei distretti a sud-est di Idlib e coinvolgono milizie anti-regime tra cui gruppi qaidisti e forze lealiste siriane sostenute da forze speciali russe. L'Ondus afferma che 118 sono i militari e miliziani uccisi in tre giorni di scontri, mentre i civili morti sono 22.