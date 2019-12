Tunisia: sale a 29 il bilancio dei morti in incidente bus Ad Ain Draham. Almeno 17 i feriti, 6 in condizioni critiche

(ANSAmed) - TUNISI, 4 DIC - E' salito a 29 il numero dei morti nell'incidente che ha coinvolto domenica scorsa un bus turistico nei pressi di Ain Draham, nel nord ovest della Tunisia. Lo ha dichiarato Henda Chebbi, dell'unità di crisi del ministero della Salute tunisino, aggiungendo che "17 feriti stanno ricevendo assistenza medica e consulenza psicologica in diversi ospedali della capitale e sei di loro sono in condizioni critiche".



I passeggeri erano tutti giovani tunisini di età compresa tra i 20 e i 30. Secondo il ministro dei Trasporti ad interim, il bus trasportava 45 persone e, in base alle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe dovuto a "una manovra sbagliata" dell'autista. Le indagini per capire l'esatta dinamica dell'accaduto che commosso l'intera nazione sono in corso.



(ANSAmed).