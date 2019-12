Migranti: naufragio barcone in Mauritania, 58 morti

(ANSAmed) - DAKAR, 5 DIC - Almeno 58 migranti sono morti ieri quando il barcone sul quale si trovavano si è capovolto nell'oceano Atlantico, davanti alle coste della Mauritania: lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Ottantatre persone sono riuscite a mettersi in salvo nuotando a riva. Sul barcone, che era partito dal Gambia il 27 novembre scorso, c'erano almeno 150 persone, tra cui donne e bambini.



I feriti, di cui non si conosce ancora il numero, sono stati portati nell'ospedale di Nouadhibou (nord). Il bilancio delle vittime è uno tra i più alti registrati quest'anno.



"Le autorità della Mauritania stanno coordinando in modo molto efficiente i soccorsi", ha detto Laura Lungarotti, responsabile dell'OIM. (ANSAmed).