Libano: centinaia di manifestanti tornano in piazza a Beirut

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 DIC - Centinaia di manifestanti si stanno radunando nel centro di Beirut per rinnovare, per la terza serata consecutiva, la loro opposizione alla formazione di un governo guidato dal premier uscente Saad Hariri. Gli attivisti si sono dati appuntamento per stasera di fronte alla sede del comune di Beirut, tra piazza dei Martiri e la sede del parlamento. Il raduno segue quello di sabato e di ieri sera.



In coda a entrambi i sit-in del fine settima si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Nelle violenze sono rimaste ferite decine di persone. Il premier uscente Hariri ha oggi chiesto il rinvio dell'inizio delle attese consultazioni parlamentari. Da due mesi è in corso in Libano una vasta e massiccia mobilitazione di piazza antigovernativa. (ANSAmed)