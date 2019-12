Tunisia: Unicef, aumentate pratiche violente contro minori

(ANSAmed) - TUNISI, 16 DIC - Secondo dati recenti, circa il 21% dei genitori in Tunisia ritiene che la punizione corporale nei confronti dei figli sia una pratica educativa necessaria. Lo ha dichiarato l'esperto dell'Unicef Moustapha Icha a Mahdia in occasione di una cerimonia per il 71mo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del 30mo anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, sottolineando che in Tunisia l'88% dei bambini di età compresa tra 1 e 14 anni risulta aver subito una punizione fisica. Icha ha detto inoltre che, in base a dati in possesso dellUnicef, l'84,2% dei bambini di età compresa tra 1 e 14 anni è stato vittima di violenza verbale e psicologica mentre il 22,6% di violenza fisica. IL presidente della sezione tunisina della Lega per i diritti umani di Mahdia, Jameleddine Essebii, ha invece sottolineato come la legislazione che garantisce i diritti dei bambini e i diritti umani in generale non riflette la situazione attuale, in particolare in un momento in cui il fenomeno della violenza contro i bambini è aumentato in modo significativo.



Essebii ha affermato che i problemi legati a situazioni di abuso e violenza sui minori all'interno o all'esterno della famiglia e le situazioni che possono mettere a rischio i bambini, come l'uso di droghe e la delinquenza in tutte le sue forme, devono essere affrontati attraverso azioni di gruppo. (ANSAmed)