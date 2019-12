Migrazione in Tunisia, conferenza il 18 dicembre Organizzata da Oim e Onm a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 17 DIC - In occasione della Giornata internazionale dei migranti, l'Osservatorio nazionale sulle migrazioni tunisino (Onm), in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), organizzano il 18 dicembre al Mövenpick Hôtel du Lac 1 un forum intitolato: "Migrazione in Tunisia: situazione attuale e prospettive". Alla presenza di partner governativi e non governativi, associazioni e rappresentanti della società civile, questa edizione sarà composta da due parti di cui la prima verrà dedicata a conferenze con panel, scambi e interventi legati al tema della migrazione e la seconda con una mostra chiamata "Migration Village" che riunirà i diversi attori che lavorano sulla migrazione (ministeri, istituti pubblici, organizzazioni non governative e internazionali, associazioni, esperti, accademici, ecc.) al fine di promuovere gli scambi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide della migrazione.



Il Forum, secondo le intenzioni degli organizzatori mira a: - far incontrare tutte le parti interessate per discutere liberamente e apertamente sulle opportunità e le sfide della migrazione; sviluppare partenariati innovativi e inclusivi per una buona governance della migrazione; rafforzare la cooperazione nazionale e regionale nel settore della governance della migrazione; valutare i progressi realizzati nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla migrazione; pensare insieme attorno ai meccanismi per garantire la protezione e l'integrazione delle persone in movimento: risposte immediate e strategie sostenibili; discutere approcci diversi alla raccolta e alla gestione dei dati.



