Migranti: in Serbia sono 4.500, il 20% bambini

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 DIC - In Serbia si trovano attualmente circa 4.500 migranti ospitati in 17 centri di accoglienza. Di essi il 20% sono bambini, dei quali il 5% non accompagnati. Nel darne notizia nella Giornata internazionale dei migranti, il commissariato serbo per i profughi ha precisato che in maggioranza si tratta di afghani, siriani, pachistani, iracheni e cittadini del Bangladesh. La destinazione per quasi tutti resta l'Europa occidentale. Nel corso di quest'anno, è stato precisato, a chiedere asilo alla Serbia sono stati 220 migranti, 32 dei quali lo hanno ottenuto. Il commissariato sottolinea l'impegno dei responsabili serbi nell'assistenza in particolare alle categorie di profughi più deboli e vulnerabili - bambini, minori non accompagnati, donne, anziani, malati.



Nonostante la cosidetta 'rotta balcanica' sia stata ufficialmente chiusa nel marzo 2016 - dopo la drammatica crisi che in pochi mesi vide marciare verso l'Europa occidentale oltre un milione di profughi medioriental e asiatici - tale itinerario resta e viene ancora percorso da migliaia di migranti intenzionati a raggiungere in ogni modo l'Unione europea. (ANSAmed)