Turchia: epidemia equina, 81 cavalli abbattuti a Istanbul Sull'isola di Buyukada, 'nessun effetto su esseri umani'

(ANSA) - ISTANBUL, 19 DIC - Le autorità turche hanno abbattuto 81 cavalli sull'isola di Buyukada nel mar di Marmara, la maggiore delle isole dei Principi al largo di Istanbul, a seguito di un'epidemia di farcino, malattia contagiosa e potenzialmente letale degli equini. L'area in cui venivano tenuti gli animali è stata inoltre sottoposta a quarantena.



Secondo il sindaco della municipalità, Erdem Gul, noto ex giornalista di Cumhuriyet, l'epidemia non ha avuto effetti su esseri umani. Nelle isole dei Principi, raggiungibili da Istanbul con ordinari battelli comunali e storiche mete di villeggiatura estiva degli abitanti di Istanbul, sono vietati i mezzi a motore e quelli trainati da cavalli sono molto comuni, specie tra i turisti. (ANSA).