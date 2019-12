Libano: premier incaricato, nuovo governo a fine gennaio

BEIRUT - Il premier incaricato libanese Hassan Diab ha detto che intende formare il prossimo governo in al massimo sei settimane di tempo. Citato dai media libanesi, Diab ha detto di voler tentare di annunciare la nascita dell'esecutivo in un mese, "al massimo in sei settimane". Diab ha ricevuto ieri l'incarico dopo un mese e mezzo dalle dimissioni del premier Saad Hariri, nel contesto delle massicce proteste popolari antigovernative scoppiate nel paese a metà ottobre. Stamani Diab ha incontrato Hariri e ha assicurato che il governo sarà formato da "specialisti" senza però fornire ulteriori dettagli. Le consultazioni per la creazione dell'esecutivo cominceranno domani. Intanto, sostenitori dell'ex premier Hariri hanno bloccato oggi alcune strade nella capitale Beirut e in altre città del Paese come segno di protesta della nomina ieri a capo del governo incaricato di Diab. A Beirut, i sostenitori di Hariri sono scesi in strada a Corniche al Mazraa, nella parte meridionale della città. Blocchi di strade si sono registrati nella Bekaa centrale, nella zona dove la comunità sunnita è maggioritaria nei pressi della strada internazionale per Damasco. Dal canto suo sul suo profilo Twitter, Hariri si è rivolto ai suoi sostenitori invitandoli a tornare a casa e a liberare le strade: "Se mi volete bene, andate via dalla strada", ha scritto Hariri pochi minuti fa.