Tunisia: manifestanti in governatorato Tataouine Chiedono applicazione accordo del 2017 per lavoro e sviluppo

(ANSAmed) - TUNISI, 20 DIC - Il gruppo di giovani manifestanti che ieri aveva fatto irruzione nella sede del governatorato di Tatauoine, nel sud del Paese, per chiedere le dimissioni del governatore, ha iniziato un sit-in ad oltranza che proseguirà fino all'ottenimento delle proprie rivendicazioni. Lo rende noto l'agenzia di stampa Tap.



Il governatore Adel Oudrghi, secondo i manifestanti, sarebbe il responsabile del fallimento dell'accordo che pose fine nel giugno 2017 alle agitazioni durate mesi del cd. "Kamour", con un piano di sviluppo, mai messo in atto, a favore dell'occupazione nella regione. I protestatari chiedono infatti l'implementazione di tutte le clausole incluse nell'accordo di El Kamour, in particolare l'impegno del governo a dedicare 80 milioni di dinari ad opportunità di lavoro ai giovani disoccupati ed espresso lamentele a proposito della continua politica di emarginazione della regione. I giovani lamentano inoltre la mancanza dei servizi essenziali nella regione.



(ANSAmed).