Libia:Onu,almeno 284 morti civili a causa conflitto nel 2019

TUNISI - "Siamo preoccupati per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Libia, compreso l'impatto del conflitto in corso sui civili, gli attacchi contro i difensori dei diritti umani e i giornalisti, per il trattamento di migranti e rifugiati, le condizioni di detenzione e l'impunità". E' quanto si legge in un comunicato firmato dal portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissariato dell'Onu per i diritti Umani (Ohchr), Rupert Colville. "Nel 2019, il nostro ufficio insieme alla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha finora documentato almeno 284 morti civili e 363 feriti a seguito del conflitto armato in Libia, con un aumento di oltre un quarto del numero di vittime registrato nello stesso periodo dell'anno scorso" si legge nella nota sul sito dell'Ohchr, che prosegue precisando che "gli attacchi aerei sono stati la principale causa di vittime civili, con un bilancio di 182 morti e 212 feriti, seguiti da combattimenti sul terreno, ordigni esplosivi improvvisati, rapimenti e uccisioni. Nello stesso periodo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha documentato 61 attacchi relativi al conflitto contro strutture e personale sanitario, con un aumento del 69% rispetto allo stesso periodo del 2018". Abbiamo serie preoccupazioni sull'impatto che il conflitto sta avendo su aree densamente popolate come Abu Salim e Al Hadba, dove altri 100.000 civili rischiano di essere sfollati, oltre ai 343.000 che hanno già lasciato le loro case". Nel comunicato viene ribadito il pericolo di violenze e minacce nei confronti di giornalisti e operatori dei media, con un riferimento al recente arresto all'aeroporto di Tripoli Mitiga di Reda Fhelboom, noto difensore dei diritti umani e giornalista, da parte di un gruppo armato. Ma a preccupare l'Ohchr è anche "il trattamento di migranti e rifugiati in Libia, motivo di grande preoccupazione negli ultimi anni che continuano a essere regolarmente sottoposti a violazioni e abusi, tra cui uccisioni extragiudiziali e arbitrarie, detenzione arbitraria, sparizioni forzate, torture , violenza sessuale e di genere, rapimento per riscatto, estorsione e lavoro forzato da parte di funzionari statali, trafficanti e trafficanti. Tra gennaio e novembre, oltre 8.600 migranti sono stati intercettati in mare dalla Guardia costiera libica e riportati in Libia, che ovviamente non può essere considerato in nessun modo come un porto sicuro per lo sbarco". "Ad oggi, nel 2019, circa 8.813 persone sono state trattenute in 28 prigioni ufficiali sotto l'autorità del Ministero della Giustizia, di cui circa il 60% in detenzione preventiva. Abbiamo continuato a ricevere segnalazioni credibili di detenzione arbitraria, tortura, sparizioni forzate, violenza sessuale e di genere e sovraffollamento nelle strutture di detenzione sotto il controllo del Ministero dell'Interno. Le condizioni nei luoghi di detenzione non ufficiali, spesso gestite da gruppi armati, sono ancora più difficili da monitorare e probabilmente peggioreranno.

Infine, siamo preoccupati per il continuo clima di impunità in Libia, inclusa l'assoluzione del 15 dicembre da parte della Corte d'appello di Tripoli di tutti gli imputati, incluso l'ex capo dell'intelligence Abdullah Senussi, nel processo relativo al massacro del 1996 di 1.200 persone ad Abu Prigione di Salim a Tripoli. Il massacro di Abu Salim è stato uno dei rimostranze che hanno dato origine alla rivolta del 2011 in Libia. Ribadiamo la richiesta fatta a settembre per la creazione di un meccanismo investigativo su gravi crimini commessi in Libia", conclude la nota.