Natale: tutto pronto a Betlemme per Messa di mezzanotte Prevista anche la presenza di Abu Mazen

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 24 DIC - E' tutto pronto a Betlemme, in Cisgiordania, per le celebrazioni del Natale incentrate sulla tradizionale Messa di mezzanotte alla Natività dove è prevista la partecipazione del presidente palestinese Abu Mazen insieme a rappresentanti diplomatici, tra cui il Console generale italiano a Gerusalemme, Fabio Sokolowicz. Nel pomeriggio di oggi monsignor Pierbattista Pizzaballa, Amministratore Apostolico del Patriarcato dei Latini a Gerusalemme, entrerà - come vuole la consuetudine - in forma solenne a Betlemme per i Vespri e poi per la Messa. Sarà lui stesso a celebrare domani - giorno di Natale - la Messa solenne sempre nel complesso della Natività.



La cittadina palestinese da giorni è meta di pellegrini e turisti da tutto il mondo. Nella Piazza della Mangiatoia, antistante la Basilica, è stato eretto un grande albero di Natale ai cui piedi è stato allestito, come consuetudine, il presepe. Nel suo messaggio per Natale, Abu Mazen ha sottolineato che "nonostante le sofferenze, l'ingiustizia e l'oppressione dovuta alla dura occupazione militare israeliana della nostra terra e dei Luoghi Santi cristiani e islamici, siamo determinati a celebrare Natale e l'Anno Nuovo con un messaggio di gioia e pace al resto del mondo". Il sindaco di Betlemme, Anton Salman, ha detto che la città "ha completato tutti i suoi preparativi per questa occasione religiosa nazionale". (ANSAmed).