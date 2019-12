Migranti: studio, metà subsahariani in Tunisia insoddisfatti

(ANSAmed) - TUNISI, 30 DIC - Uno studio condotto dall'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), ha rivelato che il 50% degli immigrati provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana considera la propria esperienza migratoria in Tunisia dopo diversi anni come "un fallimento", solo il 41% come la descrive "un'esperienza di successo", mentre i restanti non si sono espressi. Lo studio, condotto attraverso un questionario su un campione casuale di 962 migranti provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana, ha dimostrato che "un gran numero di persone tenta l'esperienza migratoria quando raggiunge l'età della maturità, mentre il 35% ad a un'età inferiore ai 15 anni". Il Ftdes ha affermato che lo studio in questione, intitolato "Dai paesi dell'Africa subsahariana alla Tunisia: uno studio quantitativo sulla situazione dei migranti in Tunisia, caratteristiche generali, contatti e prospettive", è stato condotto nel periodo da giugno alla prima metà di settembre di quest'anno, nei governatorati di Grand Tunis, Sfax, Susa e Medenine. Tra le persone interrogate sui loro obiettivi a medio termine, il 54% ha espresso il desiderio di partire per l'Europa, mentre il 42% ha espresso la propria preferenza per un ritorno nel proprio paese di origine e solo il 2% ha preferito stabilirsi in Tunisia. Dallo studio emerge inoltre che la principale preoccupazione dei migranti della Costa d'Avorio, del Camerun, della Repubblica Democratica del Congo, del Sudan, dell'Eritrea, del Gabon, della Somalia, del Mali e della Nigeria, è il miglioramento delle loro condizioni sociali in Tunisia. Il 48,3% degli intervistati ritiene necessario rivedere lo status giuridico dei migranti, il 46,7% dei quali ha optato per migliorare la propria situazione economica mentre il 33,1% chiedono miglioramenti in vari altri settori. I migranti che continuano i loro studi in Tunisia chiedono anche di beneficiare delle opportunità di lavoro nel paese, maggiori diritti, la revisione dei tempi di attesa della carta di soggiorno e dei relativi costi per il suo rilascio, nonché di rivedere le norme relative alla sicurezza sociale, per semplificare l'acquisizione della nazionalità tunisina per i figli dei migranti nati in Tunisia e per consentire agli stranieri in queste condizioni di aprire più facilmente conti bancari. Ricordiamo che, nonostante la Tunisia abbia firmato la Convenzione di Ginevra e i Protocolli relativi del 1967 e inserito una serie di protezioni specifiche che garantiscono il diritto d'asilo politico nella Costituzione del 2014, non possiede ad oggi nessuna normativa specifica sul sistema dell'asilo e della protezione dei migranti. Un progetto di legge sull'asilo è stato redatto dal 2015, ma non è mai arrivato in parlamento per la discussione nonostante i suggerimenti delle varie organizzazioni internazionali. (ANSAmed)