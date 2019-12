Tunisia: accordo tra ministero Donna e Consiglio rifugiati

(ANSAmed) - TUNISI, 30 DIC - Il ministero tunisino della Donna, della famiglia, dei bambini e degli anziani e il Consiglio tunisino per i rifugiati (Ctr) hanno sottoscritto un accordo sul miglioramento dei servizi forniti ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Tunisia. In virtù di questo protocollo, siglato dalla ministra della Donna, della famiglia, dei bambini e degli anziani Neziha Laabidi, e dal presidente del Ctr Mustapha Jammali, le varie parti interessate in questo campo saranno sensibilizzate sull'importanza di aiutare i rifugiati e i richiedenti asilo e a garantire loro una vita dignitosa in Tunisia e la creazione di un partenariato nei vari settori di reciproco interesse tra le strutture centrali e regionali del ministero e il Ctr.



È stato inoltre concordato che il personale con anzianità di servizio del ministero sarà incluso nei vari programmi di formazione riguardanti il trattamento dei rifugiati. (ANSAmed).