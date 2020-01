Migranti: Sea Watch, ricerche vane per 45 persone Nessuna traccia dei migranti segnalati ieri da Alarm Phone

(ANSAmed) - ROMA, 2 GEN - "Il 2020 inizia con la scomparsa di una barca nel Mediterraneo. La Sea Watch 3 ha proseguito invano le ricerche mentre a causa delle condizioni meteorologiche il nostro aereo Moonbird non ha potuto volare. Speriamo che le 45 persone siano state soccorse". Così' recita un tweet di Sea Watch che ieri ha raccolto l'appello di Alarm Phone per recuperare un'imbarcazione partita dalla Libia con 45 persone in difficoltà.(ANSAmed).