Frontex, numero ingresso migranti più basso dal 2013 Nel 2019 -41% sbarchi via Mediterraneo centrale

(ANSAmed) - BRUXELLES, 8 GEN - Nel 2019 il numero d'ingressi irregolari nell'Unione europea ha toccato il livello più basso dal 2013. Lo comunica Frontex in una stima flash. Secondo le prime cifre raccolte, gli ingressi sono stati "poco più di 139mila", il 6% meno del 2018 e "il 92% in meno del record raggiunto nel 2015". Secondo la stima, nel 2019 sono stati individuati 14mila ingressi irregolari in Ue di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale, il 41% in meno rispetto al 2018. Frontex sottolinea che la Tunisia e il Sudan sono i Paesi di provenienza del maggior numero di migranti sbarcati irregolarmente sulle coste. Lungo la rotta del Mediterraneo occidentale, invece, gli ingressi in Ue sono stati 24mila, circa il 58% in meno rispetto al 2018. (ANSAmed).