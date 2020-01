Libia: media, raid forze Haftar su aeroporto Mitiga Tripoli Smentite le incursioni terrestri delle milizie vicino allo scalo

(ANSAmed) - TUNISI, 9 GEN - L'aeroporto di Tripoli Mitiga, l'unico funzionante nella capitale libica, è stato oggetto nella notte di nuovi raid aerei da parte dell'aviazione facente capo al generale Khalifa Haftar. Lo scrive su Twitter il giornale The Libya Observer facendo riferimento al supporto dell'aviazione degli Emirati Arabi Uniti ad Haftar nell'operazione.



Ieri Ahmed Al Mismari, portavoce del sedicente esercito nazionale libico (Lna) guidato da Haftar, aveva annunciato l'estensione del divieto di sorvolo anche "sulla base e sull'aeroporto Mitiga a Tripoli", richiamando "le compagnie aeree ad attenersi severamente a questo provvedimento e a non mettere in pericolo i loro aeromobili". Vengono invece smentite informazioni circa incursioni terrestri delle milizie di Haftar vicino allo scalo e anche ai confini della municipalità di Misurata, un altro fronte in cui il generale è all'attacco, più a est.



"Smentisco qualsiasi notizia che le truppe di Haftar siano arrivate all'aeroporto o al confine di Misurata", ha detto all'ANSA un consigliere comunale di Tripoli, Ahmed Wali, contattato al telefono. "Sono arrivati a sparare missili da 18 km di distanza", ha precisato Wali. (ANSAmed).