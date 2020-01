Migranti:Montenegro,trovati 93 taiwanesi in tre case diverse Operazione in collaborazione con polizia di Taiwan

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 GEN - In Montenegro la polizia ha trovato 93 cittadini di Taiwan in tre differenti abitazioni alla periferia della capitale Podgorica. Nel darne notizia, i media locali affermano che si tratta con ogni probabilità di migranti illegali, vittime di una organizzazione criminale attiva nel traffico di esseri umani provenienti dall'Estremo Oriente. I taiwanesi, è stato precisato, sono stati trovati in situazioni di estrema precarietà a causa delle pessime condizioni abitative nelle quali, si suppone, venivano costretti dai loro aguzzini.



La polizia montenegrina, che opera in collaborazione con quella di Taiwan, è impegnata nella ricerca e cattura dei responsabili di tale traffico di esseri umani. (ANSAmed)