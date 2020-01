Siria: fonti all'ANSA, 'si prepara tregua nel nord-ovest' Nella regione di Idlib, dov'è in corso l'offensiva russa

(ANSAmed) - BEIRUT, 9 GEN - Si prepara una tregua nel nord-ovest della Siria, dove dal primo dicembre è in corso una massiccia offensiva aerea e di terra russa e governativa contro combattenti anti-regime e miliziani qaedisti, nella regione di Idlib sotto influenza turca. Lo riferiscono ad ANSAmed fonti ben informate della zona di Maarrat an Numaan, epicentro dell'offensiva di Damasco e Mosca. Le fonti affermano che sono in corso negoziati tra rappresentanti miliari russi, turchi ed esponenti dei gruppi armati anti-regime siriano per raggiungere un accordo di tregua da siglare quanto prima, "forse già domani". Secondo l'Onu, sono circa 320 mila i civili sfollati nella regione di Idlib fuggiti dall'offensiva russa e governativa in cinque settimane. Poche ore fa, organizzazioni mediche internazionali in contatto con partner civili locali a Idlib riferiscono di 380 mila sfollati dal 1 dicembre a oggi.



