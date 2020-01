Siria: Onu, più di 300mila sfollati in fuga a Idlib

BEIRUT - Sono più di 300mila i civili siriani sfollati nel nord-ovest della Siria a causa dell'offensiva russa e governativa siriana cominciata cinque settimane fa contro la regione di Idlib, sotto influenza turca e dove operano miliziani anti-regime e qaidisti. Lo riferisce l'Onu, in un rapporto pubblicato nelle ultime ore. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento umanitario (Ocha) precisa che sono 312mila i siriani fuggiti dal 1 dicembre scorso verso il nord della regione di Idlib in seguito ai raid aerei russi e governativi e l'avanzata delle truppe di Damasco verso la cittadina strategica di Maarrat an Numan.