Migranti: Serbia, fermati 4 afghani su carro frigo verso Gb Nascosti in mezzo a un carico di mele

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 GEN - I doganieri serbi in servizio al valico di Horgos, alla frontiera con l'Ungheria, hanno intercettato e fermato oggi quattro migranti afghani che cercavano di raggiungere illegalmente l'Occidente nascosti nel carro frigofero di un Tir che trasportava mele dalla Serbia in Gran Bretagna. Un azzardo molto pericoloso che avrebbe potuto rivelarsi fatale per i quattro afghani, decisi a rischiare un lungo viaggio al gelo pur di raggiungere i Paesi ricchi dell'Europa.



Nel corso del 2019, ha riferito la direzione delle dogane serbe, sono stati oltre 1.300 i migranti scoperti alle frontiere nascosti su camion e tir diretto verso i Paesi occidentali dell'Unione europea. (ANSAmed)