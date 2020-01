Siria: Bbc, curda Hevrin Khalaf uccisa da milizia filo-turca

ISTANBUL - La politica e attivista curda Hevrin Khalaf, uccisa il 12 ottobre scorso nel nord-est della Siria durante l'offensiva turca contro le forze curde Ypg, sarebbe stata assassinata da Ahrar al-Sharqiya, fazione dell'Esercito nazionale siriano cooptato da Ankara per combattere al suo fianco. Lo sostiene un'inchiesta della Bbc in arabo, che parla di "prove convincenti" raccolte mettendo insieme testimonianze sul campo e un'analisi satellitare per comprovare alcuni video diffusi nei mesi scorsi da cui emergeva la responsabilità della milizia filo-turca, che continua però a negare ogni responsabilità.



Secondo la Bbc, i miliziani di Ahrar al-Sharqiya stabilirono un check-point lungo l'autostrada strategica M4, sparando contro l'auto dell'attivista, che viaggiava da al-Hasakah verso Raqqa, e uccidendo l'autista Farhad Ramadan. L'attivista è stata invece uccisa dopo aver subito brutali violenze. Khalaf è diventata un simbolo internazionale della denuncia contro l'offensiva turca contro i curdi in Siria.