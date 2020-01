Siria: fonti, governo annuncia apertura 'corridoi' a Idlib Ieri annuncio nuova tregua dopo intensi raid su Maarrat Numan

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 GEN - Il governo siriano ha annunciato di aver aperto "corridoi umanitari" per far uscire dalla regione di Idlib, sotto attacco da settimane dall'offensiva russa e governativa, i civili delle zone più colpite. Lo riferiscono fonti locali a Maarrat an Numan e media siriani, il distretto della regione teatro dei raid aerei più intensi negli ultimi giorni. Nei giorni scorsi era stata annunciata una tregua a Idlib ma era stata poi violata ripetutamente, con decine di vittime civili registratisi fino a sabato scorso. Ieri un'altra tregua è stata annunciata dalla Turchia, che ha influenza nella regione di Idlib e che è in contatto con la Russia. Le fonti affermano che aerei governativi siriani hanno nelle ultime ore gettato volantini agli abitanti della regione di Maarrat an Numan e, in generale, di Idlib, invitandoli a usare i "corridoi umanitari" aperti in direzione delle località di Abu Dhuhur e di Khan Shaykhun, rispettivamente a est e a sud di Maarrat an Numan. (ANSAmed).