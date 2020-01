Tunisia: Festa della Rivoluzione, grazia per 2.391 detenuti

TUNISI - Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha deciso di concedere la grazia a 2.391 detenuti in occasione del nono anniversario della rivoluzione del 14 gennaio, quando fu cacciato l'ex presidente deposto Zine El Abidine Ben Alì. La decisione è stata presa dopo un incontro con il ministro della Giustizia, Mohamed Karim Jamoussi. Il provvedimento prevede per 502 detenuti la scarcerazione immediata e una riduzione della durata delle pene detentive per gli altri. La concessione della grazia è stata valutata da una commissione speciale, seguendo i requisiti del principio di uguaglianza fra i detenuti, della natura del reato, del tempo di permanenza in carcere e della buona condotta dei reclusi. Rimangono esclusi i condannati per reati gravi, tra cui terrorismo e incitamento all'odio.