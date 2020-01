Libia: Mosca, la tregua resta in vigore

(ANSAmed) - MOSCA, 14 GEN - Le due fazioni libiche sono d'accordo per andare avanti con la tregua. Il cessate il fuoco, annunciano da Mosca, resta in vigore a tempo indeterminato. "Il risultato principale dell'incontro è l'accordo di principio tra le parti opposte di mantenere e continuare indefinitamente il cessate il fuoco, il che crea un'atmosfera più favorevole per la conferenza di Berlino sulla Libia", ha affermato il ministero della Difesa russo.



"Durante i colloqui, le parti hanno ribadito l'impegno per la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale del Paese e hanno altresì sottolineato la determinazione a contrastare il terrorismo internazionale senza compromessi", ha affermato il ministero. Lo riporta Interfax. (ANSAmed).