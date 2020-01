Libia: pronto piano per rientro tunisini in patria Lo rende noto l'Ufficio dei Tunisini all'estero

(ANSAmed) - TUNISI, 14 GEN - In attesa degli sviluppi della crisi in Libia, l'Ufficio dei Tunisini all'estero (Ote) si sta attivamente preparando per il ritorno dei connazionali in patria attraverso i valichi di frontiera di Ras Jedir e Dhehiba, in coordinamento con le delegazioni regionali di Medenine e Tataouine. Lo rende noto lo stesso Ote in un comunicato precisando che ieri si è tenuto un incontro per la messa a punto dei preparativi logistici e umanitari per garantire buone condizioni di accoglienza alle famiglie tunisine che tornano dalla Libia.



Secondo la nota, l'Ufficio si occuperà del trasporto dei tunisini che tornano dalla Libia verso le loro regioni di origine, oltre a garantire assistenza psicologica e sociale e la disponibilità di informazioni utili e aggiornate, in collaborazione con le varie parti interessate.(ANSAmed).