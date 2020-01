Siria: Ong, raid aerei russi su Idlib, tregua violata Colpita la zona di Maarrat an Numan

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 GEN - L'aviazione russa ha condotto nuovi raid aerei stamani contro la regione nord-occidentale di Idlib fuori dal controllo governativo. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui jet di Mosca hanno sorvolato e bombardato ripetutamente nelle ultime ore la zona di Maarrat an Numan, epicentro dell'offensiva aerea e di terra di Damasco e Mosca in corso dal 1 dicembre scorso. I raid russi violano la tregua annunciata domenica dalla Turchia, che ha influenza nella regione di Idlib e che negozia direttamente con Mosca. Da lunedì, la Russia e il governo siriano avevano annunciato l'apertura di corridoio per la fuoriuscita di civili dalle zone circostanti Maarrat an Numan. (ANSAmed).