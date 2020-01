Siria: Ong, 40 uccisi in scontri militari a Idlib Ieri raid russi avevano ucciso '15 civili, tra cui bambini'

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 GEN - Circa 40 tra miliziani anti-regime e militari governativi siriani sono morti in scontri armati tra le parti nelle ultime ore nella Siria nord-occidentale. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che da anni si avvale di una fitta rete di fonti sul terreno. Le fonti affermano che gli scontri sono avvenuti nelle ultime 24 ore lungo il fronte di Maarrat an Numan, a sud-est di Idlib, capoluogo dell'omonima regione fuori dal controllo governativo e dove da settimane si è intensificata la campagna militare russa e governativa. Negli scontri sono morti 22 miliziani anti-regime e 17 soldati di Damasco. In raid aerei compiuti ieri dalla Russia contro aree abitate di Idlib sono stati uccisi 15 civili, tra cui bambini, e altri 35 sono stati feriti. (ANSAmed).