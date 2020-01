Siria: medici, a Idlib rischio carestia civili

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 GEN - Nella regione nord-occidentale siriana di Idlib c'è il rischio di una carestia di decine di migliaia di civili più esposti all'offensiva russo-governativa.



Lo riferiscono all'ANSA fonti mediche e umanitarie siriane e internazionali riunite in Turchia nel quadro del lavoro di coordinamento delle organizzazioni umanitarie e civili siriane nel nord-ovest della Siria. "Lo sfollamento di decine di migliaia di civili, in larga parte donne e bambini, registratosi negli ultimi giorni nei distretti di Idlib e Aleppo, assieme alle dure condizioni meteorologiche invernali, all'impennata dei prezzi dei beni di prima necessità, costituiscono le basi per un alto rischio di carestia alimentare di questi civili", affermano le fonti.



(ANSAmed).