A Belgrado offerta formativa universitaria in Italia 'Fiera dello studente' all'Istituto italiano di cultura

(ANSAmed) - BELGRADO, 21 GEN - L'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e l'agenzia INO Istruzione presentano 'Study abroad.



In Italia', fiera dello studente incentrata sull'offerta formativa universitaria in Italia. Vi partecipano università italiane per illustrare agli studenti serbi i corsi di studio erogati in lingua italiana e inglese e le procedure per partecipare al concorso d'ammissione e per ottenere borse di studio. Partecipano anche scuole di lingua italiane che presentano la loro offerta didattica. L'IIC di Belgrado fornisce informazioni sugli studi universitari in Italia e sui corsi di lingua italiana organizzati presso l'Istituto.



Partecipano all'evento le seguenti università: Università Ca' Foscari di Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Università degli Studi Link University Campus di Roma, Università IULM, Università IUAV di Venezia, Università di Roma LUMSA, Università di Bologna, IED Istituto Europeo di Design, Istituto linguistico Bertrand Russell, Nuova Accademia di Belle Arti NABA. La fiera si svolge sabato 25 gennaio dalle 12.00 alle 18.00 all'Istituto italiano di cultura di Belgrado. (ANSAmed).