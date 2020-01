Migranti: altri 184 soccorsi da Ocean Viking, 407 a bordo

ROMA - Altri due interventi di salvataggio operati nella notte dalla Ocean Viking a 80 chilometri dalla Libia (102 persone) e in acque Sar maltesi (82). Ora sono ben 407 le persone soccorse nelle ultime 72 ore che si trovano a bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere.



In 3 giorni almeno 13 barche sono fuggite dalla Libia, con quasi 800 persone a bordo: 720 hanno raggiunto l'Europa. La stima è di Alarm Phone, il servizio telefonico che assiste i migranti in difficoltà nel Mediterraneo.