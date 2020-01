Libia: Tripoli, abbattuto drone di Haftar a est di Misurata 'Operazione a difesa della capitale, è un velivolo emiratino'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 28 GEN - Le forze filogovernative libiche hanno annunciato di aver abbattuto "a est di Misurata" un "drone emiratino" in azione per le milizie del generale Khalifa Haftar. L'annuncio, corredato da foto di rottami, è stato postato sulla pagina Facebook dell'operazione "Vulcano di collera" delle forze che difendono Tripoli e il premier Fayez al-Sarraj dall'attacco del generale. Nel conflitto in corso da aprile per la conquista di Tripoli ci sono stati vari abbattimenti di droni e aerei da guerra.(ANSAmed).