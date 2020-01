Migranti: Ocean Viking con 400 a bordo andrà a Taranto Ong, assegnato il porto sicuro

(ANSAmed) - ROMA, 28 GEN - I 403 migranti a bordo della Ocean Viking sbarcheranno a Taranto. Lo scrive Medici Senza Frontiere su Twitter sottolineando che l'annuncio dell'assegnazione del porto sicuro è già stato dato alle persone a bordo. "Costretti a rischiare la vita - scrive Msf - i 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto la sicurezza".



I migranti a bordo della nave di Msf sono stati tratti in salvo nel corso di vari interventi al largo della Libia e in acque Sar maltesi. Ieri una donna con gravi ustioni da carburante è stata evacuata dalla Ocean Viking a Malta insieme ai suoi tre figli in elicottero.(ANSAmed).