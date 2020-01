Siria: fonti, si intensifica offensiva governo a Idlib

BEIRUT - Si è intensificata nelle ultime ore l'offensiva aerea e di terra governativa e russa nella regione nord-occidentale siriana di Idlib, all'indomani della conquista da parte delle forze di Damasco della città chiave di Maarrat an Numan e del consolidamento lealista su un tratto dell'autostrada Hama-Aleppo.



Fonti sul terreno riferiscono di un'avanzata delle truppe siriane governative, sostenute da quelle russe, dai distretti a sud-ovest di Aleppo verso il capoluogo Idlib e verso l'altra città strategica di Saraqeb.



Otto carri armati, oltre 15 veicoli di fanteria da combattimento, 49 camioncini con armi di grosso calibro, quattro droni da attacco e decine di armi di artiglieria di vario calibro sono stati distrutti nell'area di Idlib in seguito all'offensiva delle forze governative. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, che ha poi liquidato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Mike Pompeo sulle gravi preoccupazioni di Washington per la situazione nel nord-ovest della Siria. "Tutto il moralismo del Dipartimento di Stato sulla Siria e le loro presunte 'preoccupazioni' sulla sofferenza dei 'civili' emergono solo nei momenti di schiacciante sconfitta dei terroristi, così come la tanto attesa liberazione dei civili siriani", ha detto Konashenkov citato da Interfax.



Secondo fonti mediche e umanitarie, in contatto con l'Onu, dal primo dicembre a oggi i civili sfollati a Idlib a causa dell'offensiva in corso sono più di 400mila: decine di migliaia hanno abbandonato le loro case o i campi profughi negli ultimi giorni.