Israele: in Cisgiordania gli israeliani sono 463 mila 'Aumentati di 150 mila in 10 anni' secondo Consiglio coloni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 FEB - Alla fine del 2019 il numero degli israeliani residenti in Cisgiordania era di 463.901, 151.263 in più rispetto al numero registrato alla fine del 2009.



Lo ha reso noto oggi il 'Consiglio della Giudea-Samaria', l'organizzazione che rappresenta i coloni israeliani registrati in circa 150 insediamenti di quella regione. L'anno scorso la crescita di quella popolazione è stata del 3,4 per cento. Circa 200 mila israeliani vivono nei quattro insediamenti maggiori: Modiin Illit, Beitar Illit, Maale Adumim e Ariel.



La popolazione degli israeliani residenti in Cisgiordania risulta essere molto giovane: solo il 48 per cento degli abitanti hanno più di 18 anni, mentre in Israele la media nazionale - afferma il Consiglio - è del 71 per cento. "Stiamo marciando - ha detto il presidente del 'Consiglio della Giudea-Samaria', David Alhyani - verso la meta di un milione di abitanti in Giudea-Samaria e nella valle del Giordano". L'entità attuale della popolazione di quegli insediamenti, ha aggiunto, rafforza la richiesta che su di essi sia adesso estesa la sovranità israeliana.(ANSAmed).