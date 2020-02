Siria: '150 mila sfollati in una settimana da Idlib' Ankara: 'Civili in fuga da raid regime Damasco e Russia'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 3 FEB - Sono 151 mila i civili sfollati da Idlib nell'ultima settimana e diretti verso la frontiera turca a seguito dei raid del regime siriano e della Russia contro la roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce Muhammad Hallaj, direttore del Coordinamento per la risposta alle operazioni in Siria, organizzazione vicina ad Ankara. Da inizio novembre, quando è ripresa l'offensiva governativa, gli sfollati sono in tutto 692 mila, secondo la stessa fonte.



Nei giorni scorsi Ankara aveva intensificato le sue denunce di violazioni della tregua nella zona di de-escalation di Idlib, concordata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con il collega russo, Vladimir Putin.



Nelle prime ore di oggi, un intenso scambio di artiglieria tra l'esercito siriano e quello turco a ha provocato diversi morti su entrambi i fronti nell'area di Saraqib, località strategica a sud-est della città di Idlib. (ANSAmed).