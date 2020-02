Siria: Turchia, continuiamo a colpire obiettivi a Idlib

ISTANBUL - "Nel quadro della legittima difesa" dopo i raid dell'artiglieria del regime siriano a Idlib, che hanno provocato almeno 6 vittime turche, l'esercito di Ankara continua a bombardare obiettivi nemici. Lo riferisce il ministero della Difesa turco, a conferma di quanto dichiarato dal presidente Recep Tayyip Erdogan.



Nel violento scambio di artiglieria almeno 5 soldati e un membro del personale civile turchi sono caduti sotto le cannonate delle forze del regime di Damasco, secondo il bilancio fornito dalle forze armate di Ankara. Nella quasi immediata risposta turca sono morti almeno 30-35 soldati siriani, secondo quanto comunicato alla stampa da Erdogan.



A seguito all'uccisione dei soldati turchi il pattugliamento militare congiunto tra le forze di Turchia e Russia previsto oggi nella zona di Kobane è stato annullato, riferiscono i media turchi.



Erdogan ha ammonito la Russia a non opporsi alla rappresaglia militare turca. "Voglio dire alle autorità russe che il nostro bersaglio non siete voi, ma il regime. Non opponetevi", ha detto il presidente turco.