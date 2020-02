Migranti: Padova, al via progetto basato su famiglia Calò

PADOVA - Replicare in sei Paesi europei (Italia, Slovenia, Grecia, Cipro, Spagna e Svezia) il modello di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati messo in pratica dalla famiglia Calò: è questo l'obiettivo del progetto "Embracin", finanziato dall'Ue con 1,9 milioni di euro per tre anni. In questi giorni i 9 partner dell'iniziativa si sono riuniti per la prima volta a Padova, comune capofila del progetto; all'incontro ha partecipato anche Antonio Silvio Calò, il professore trevigiano noto per aver ospitato sei migranti a casa sua. E il progetto segue lo schema di accoglienza "6+6x6", che prevede sei migranti ogni 5.000 abitanti e un gruppo di sei operatori (dal medico allo psicologo, dal mediatore culturale all'avvocato) in grado di seguire sei gruppi da sei migranti ciascuno.

"Da inizio anno - ha detto Calò - i miei ragazzi sono tutti autonomi, sia come lavoro che come residenza. Non è vero che questo tipo di accoglienza non si può fare: se ce l'ha fatta la nostra famiglia, ce la può fare anche lo Stato". Per l'assessore comunale all'Integrazione e all'inclusione sociale, Marta Nalin, "il progetto Embracin è aperto sia alle famiglie che ad altre reti di persone. Vogliamo dimostrare che questo tipo di accoglienza può avere un impatto positivo e può dare una risposta alternativa alla chiusura dei porti".