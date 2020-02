Gerusalemme: agente ferito da spari, ucciso aggressore E' il secondo attacco oggi in città

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 FEB - Un agente di polizia israeliano è stato ferito da spari in un attacco nei pressi di una porta di ingresso alla Spianata delle Mosche (Monte del tempio per gli ebrei) nella Città Vecchia a Gerusalemme. Lo dice la polizia secondo cui l'agente non sarebbe grave e "il terrorista è stato neutralizzato". Secondo la versione dei media, l'aggressore è stato ucciso dalla reazione degli altri poliziotti. Quello di poco fa nella Città Vecchia è il secondo attacco avvenuto oggi a Gerusalemme.(ANSAmed).