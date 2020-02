Gerusalemme: auto in locale notturno, 12 soldati feriti

GERUSALEMME - Dodici soldati israeliani sono rimasti feriti la notte scorsa nel centro di Gerusalemme dopo che un'auto ha fatto irruzione in un locale molto frequentato nella zona della movida notturna della Città Santa, e li ha investiti. Lo riferisce l'esercito israeliano precisando che uno di loro "è stato ferito in modo grave e trasportato in ospedale". Per gli altri 11 si tratta di ferite leggere. Le forze di sicurezza hanno lanciato una caccia all'uomo in città per catturare l'attentatore che è in fuga.



"Una risposta" al Piano di Pace di Trump. Così Hamas ha salutato l'attacco. "L'operazione della resistenza a Gerusalemme occupata - ha detto il portavoce di Hamas Hazem Qassem, citato dai media internazionali - è una risposta tangibile del nostro popolo al piano di distruzione di Trump". Già ieri Hamas aveva chiamato i palestinesi "ad aumentare i confronti con l'occupazione e i suoi coloni".



"E' solo questione di tempo, e neppure tanto, ma prenderemo l'aggressore. Il terrorismo non ci sconfiggerà, saremo noi a vincere", ha affermato il premier Benyamin Netanyahu.